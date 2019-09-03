Алекс Крал: В Чехии все русское автоматически считается плохим. Но меня не отговаривали

Футболист признался, что его пугали перемены в жизни и стереотипы чехов в отношении России.
– Это было нелегко, я колебался, потому что это серьезные перемены в жизни и карьере. Очень важно тщательно продумывать каждый шаг, все взвесить. Но я считаю, что российская лига – правильный выбор. Я буду играть против сильных команд и прогрессировать.
Не так много клубов готовы заплатить такие деньги за молодого футболиста. Я рад, что «Спартак» поверил в меня. Исторически сложилось, что в Чехии все русское автоматически считается плохим, но меня не отговаривали. Семья поддержала меня, а одноклубники по «Славии» спросили: «Почему я еще думаю над предложением?»
Россия за последние годы значительно изменилась, – приводит слова Крала iDnes.cz.
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