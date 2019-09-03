«Спортинг» уволил главного тренера

Голландец возглавил клуб в ноябре 2018 года. При нем «львы» провели 42 матча, в которых одержали 28 побед.
В нынешнем сезоне «Спортинг» набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил «Бенфике» (0:5) в Суперкубке страны.
– Я желаю клубу всяческих успехов и хочу поблагодарить всех, кто работал со мной. Это было прекрасное время. Теперь пришло время для кого-то другого, – цитирует Кейзера пресс-служба «Спортинга».
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