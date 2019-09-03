Леонид Слуцкий: Если бы «Витесс» успел найти замену Караваеву, я был бы доволен Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвел итоги летней трансферной кампании.

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Клуб продал Вячеслава Караваева в «Зенит», и теперь в распоряжении российского специалиста осталось пять защитников.

– Если будут травмы или дисквалификации, у нас сразу возникнут проблемы. Если бы мы успели найти замену Караваеву, я был бы доволен, – сказал Слуцкий в интервью Omroep Gelderland.