Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер подозревается в хранении и распространении детской порнографии, сообщает Bild.

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Считается, что футболиста «сдала» его подруга, которая нашла в телефоне Метцельдера 15 снимков.

Сегодня полиция изъяла у Кристофа телефон и компьютер, но оставила его на свободе.

Добавим, что экс-защитник «Боруссии», «Шальке» и «Реала» работает детским тренером.