Юрий Жирков – о карьере в «Челси»: Раздражало, когда попадал в запас Российский футболист выступал за «синих» с 2009 по 2011 год.

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Хавбек «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал свое выступление в составе «Челси». Напомним, игрок сборной России провел за «синих» 49 матчей, забил один гол и отдал 11 голевых передач.

«Если был бы там один, было бы легче. А так как был там с семьей, были сложности в бытовом плане, то меня это немножко раздражало. И когда играешь, потом сажают тебя опять в запас по каким-то причинам – может, были травмы у меня или просто решение Анчелотти – это меня раздражало.

Приходил домой, там были бытовые проблемы: заплатить за въезд в центр города и, так как я хорошо не говорил на английском, для меня это была сложность. И вот такие мелочи раздражали, и все переносилось, может быть, и на поле, и в голове откладывалось. Скорее всего, из-за таких проблем пришлось вернуться», – заявил Жирков в эфире программы «Футбол России».