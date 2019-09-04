Юрий Жирков: Были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике» Этим летом игрок сборной России продлил контракт до 30 июня 2020 года.

Загрузка...

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков подтвердил слухи о возможном уходе из питерского клуба.

«Перед тем, как продлить контракт с «Зенитом», были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике». Были варианты поиграть год-полтора и завершить карьеру», – сказал 36-летний Жирков в эфире программы «Футбол России».

Хавбек защищает цвета «Зенита» с 2016 года. За это время он провел 88 матчей и стал чемпионом России.

Ранее Жирков выступал за московские ЦСКА и «Динамо», а также «Челси» и «Анжи».