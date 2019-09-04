Арсен Венгер: Хотел бы еще раз почувствовать атмосферу соревнования - Советский спорт
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04 сентября 2019 10:25ФутболЛипкин Антон

Арсен Венгер: Хотел бы еще раз почувствовать атмосферу соревнования

Француз намерен еще поработать главным тренером.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем будущем.

«Не могу смириться с тем, что больше не окажусь на скамейке запасных, – приводит beIN SPORTS слова 69-летнего француза. – Я мог пойти на промежуточную должность.

То, что я хочу совершенно точно, – поделиться тем, что я знаю, чему я научился. Хотел бы еще раз почувствовать атмосферу соревнования.

Предложения? Было сложно отказать некоторым людям. Теперь там работают другие, и я не хочу, чтобы они чувствовали, что были вторым выбором».

Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы, после чего уже больше года остается без работы главным тренером.

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