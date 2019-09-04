Владимир Хашиг: Итоги трансферной кампании «Краснодара» посмотрим в мае «Краснодар» подписал летом семь новичков.

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг оценил трансферную кампанию клуба летом 2019 года.

«Итоги нашей трансферной кампании посмотрим в мае, – приводят «Известия» слова Хашига. – Довольны ли теми сделками, которые оформили? Всегда хочется чего-то большего».

Напомним, летом «Краснодар» подписал семь новичков: полузащитников Кайо Панталеао, Юнеса Намли, Тони де Вильену, Руслана Камболова, Реми Кабелла, Мануэла Фернандеша, а также форварда Маркуса Берга.

После восьми туров «быки» набрали 17 очков и лидируют в турнирной таблице премьер-лиги. В девятом туре команда сыграет дома с «Крыльями Советов».