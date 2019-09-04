Сергей Силкин: У «Динамо» к сезону готовилась одна команда, а начинала другая «Динамо» подписало летом 12 новичков.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о том, как усилились бело-голубые в летнее трансферное окно.

«У клуба было много приобретений, – приводят «Известия» слова Силкина. – Фактически к сезону готовилась одна команда, а начинала его уже другая.

Какую задачу можно ставить перед командой с учетом летних покупок? Наверное, еврокубки».

Напомним, в летнее трансферное окно в «Динамо» перешли 12 игроков: защитники Заурбек Плиев, Игорь Калинин, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, полузащитники Себастьян Шиманьски, Шарль Каборе, Роман Нойштедтер, Оскар Хильемарк, а также форварды Рамиль Шейдаев, Клинтон Н’Жи, Максимилиан Филипп и Сильвестр Игбун.

После восьми туров бело-голубые набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. В девятом туре команда сыграет дома с «Уфой».