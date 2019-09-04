«Спартак» может сыграть в 1/8 финала Кубка России с «Ростовом», а в ¼ финала – с ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 сентября 2019 11:17ФутболЛипкин Антон

«Спартак» может сыграть в 1/8 финала Кубка России с «Ростовом», а в ¼ финала – с ЦСКА

Стала известна сетка Кубка России.

В среду в телецентре «Останкино» состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. По ее итогам была сформирована сетка турнира.

«Спартак» попал в одну четверть с «Ростовом», с которым может встретиться в 1/8 финала и ЦСКА.

Напомним, в 1/16 финала сыграют:

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)
«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Краснодар» (Краснодар)
«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)
«Шинник» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи)
«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» (Уфа)
«Томь» (Томск) – «Тамбов» (Тамбов)
«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ахмат» (Грозный)
«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)
«Чертаново» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург)
«Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)
«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)
«Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)

Матчи пройдут 25 и 26 сентября.

ycNLzf-7i08

Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Уильямс победила Ван Цян и вышла в полуфинал US Open на Свитолину Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева Медведев обыграл Вавринку и пробился в полуфинал US Open
Секач испортил премьеру Квартальнову ЦСКА одержал волевую домашнюю победу над «Ак Барсом». 03.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Опасаюсь жополизов». Что говорили после матча ЦСКА – «Ак Барс» После победы над «Ак Барсом» (3:2) на вопросы ответили авторы дублей Иржи Секач и Владимир Ткачев, а также главные тренеры соперников. 03.09.2019 23:15 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Уильямс победила Ван Цян и вышла в полуфинал US Open на Свитолину Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева Медведев обыграл Вавринку и пробился в полуфинал US Open
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай
Шамиль Газизов: 14 клубов выразили недовольство судьями, это приличный процент Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на которое, как и планировалось, был вызван глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. 03.09.2019 20:45 Футбол Григорьевская Юлия
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона  мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
11:45 Баскетбол Евгений Валиев: Будем лучше готовы к Аргентине, чем в товарищеском матче
11:37 Хоккей Николай Цулыгин: Нас чуть-чуть выбил из себя серьезный перелет
11:30 Хоккей Никита Сошников: Не хотелось бы искать оправданий, но лед в Шэньчжэне ужасный
11:17 Футбол «Спартак» может сыграть в 1/8 финала Кубка России с «Ростовом», а в ¼ финала – с ЦСКА
10:58 Футбол Дмитрий Булыкин: Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно
10:54 Футбол Сергей Силкин: У «Динамо» к сезону готовилась одна команда, а начинала другая
10:44 Футбол Сергей Юран: Текущему составу «Спартака» будет сложно решать максимальные задачи
10:39 Футбол Владимир Хашиг: Итоги трансферной кампании «Краснодара» посмотрим в мае
10:32 Хоккей Сергей Калинин: Еще не до конца поняли, как нужно правильно играть на маленьких площадках
10:25 Футбол Арсен Венгер: Хотел бы еще раз почувствовать атмосферу соревнования
10:13 Футбол «КАМАЗ» – «Спартак», «Алания» – ЦСКА и другие пары жеребьевки 1/16 финала Кубка России
10:03 Футбол Главный тренер женской сборной России: Думали, что Эстония будет более агрессивна в атаке
09:51 Хоккей Павел Дедунов: Забить гол, не бросая в ворота, – это надо постараться
09:41 Хоккей Алексей Потапов: Бобков и Покка поймали поровну бросков на брата
09:31 Хоккей Игорь Бобков: С «Йокеритом» было труднее, чем с ЦСКА
09:25 Хоккей Боб Хартли: Залог победы над «Йокеритом» – игра Бобкова и нейтрализация меньшинства
09:19 Футбол Лукас Сантос: Марио Фернандес обещал, что будет помогать в адаптации в ЦСКА
09:08 Волейбол Спиридонов поможет 11-летней волейболистке со спортивной экипировкой
08:55 Футбол Мбенг получил перелом ребра на тренировке и выбыл на месяц
08:06 Теннис Уильямс победила Ван Цян и вышла в полуфинал US Open на Свитолину
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика