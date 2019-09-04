«Спартак» может сыграть в 1/8 финала Кубка России с «Ростовом», а в ¼ финала – с ЦСКА Стала известна сетка Кубка России.

Загрузка... В среду в телецентре «Останкино» состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. По ее итогам была сформирована сетка турнира. «Спартак» попал в одну четверть с «Ростовом», с которым может встретиться в 1/8 финала и ЦСКА. Напомним, в 1/16 финала сыграют: «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)

«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Краснодар» (Краснодар)

«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)

«Шинник» (Ярославль) – «Сочи» (Сочи)

«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» (Уфа)

«Томь» (Томск) – «Тамбов» (Тамбов)

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ахмат» (Грозный)

«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)

«Чертаново» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург)

«Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)

«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)

«Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань) Матчи пройдут 25 и 26 сентября.