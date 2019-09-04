Юрий Жирков – о бронзе Евро-2008: Раньше было больше хороших легионеров, из-за этого мы все росли Сборная России стала бронзовым призером Евро-2008.

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Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о том, что помогло национальной команде завоевать бронзу Евро-2008, а ЦСКА и «Зениту» выиграть Кубок УЕФА.

«Раньше футбол был другим, лимит был другим, – сказал 36-летний игрок в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Было больше хороших легионеров, из-за этого мы все росли. И был хороший костяк российских игроков у ЦСКА и «Зенита». Это и дало результат».

Напомним, в 2005 году в составе ЦСКА Жирков стал победителем Кубка УЕФА, а через три года вместе со сборной России выиграть бронзовые медали Евро-2008.

В 2008 году «Зенит» также завоевал Кубок УЕФА, после чего победил в Суперкубке Европы.