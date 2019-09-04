Гендиректор «КАМАЗа»: Шюррле в Челнах – это круто «Спартак» сыграет с Набережных Челнах в 1/16 финала Кубка России.

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов заявил, что хотел бы пообщаться с полузащитником «Спартака» Андре Шюррле.

В среду по итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка России «КАМАЗу» достался «Спартак». Матч пройдет 25 или 26 сентября в Набережных Челнах.

«Безусловно (Шюррле в Челнах – это круто), – приводит слова Миннеханова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Надеюсь, что он приедет.

Тем более хотел пообщаться с ним на его родном языке: на ЧМ-2018 я был менеджером сборной Германии. Да, его не было в этой сборной, но со многими игроками он, естественно, знаком. Интересно будет с ним обсудить некоторые моменты».

Напомним, Шюррле перешел в «Спартак» в августе на правах аренды. В девяти матчах за команду на его счету два гола и четыре результативные передачи.