Маркович вернулся в «Партизан», подписав с клубом трехлетний контракт Бывший вингер «Ливерпуля» и «Фулхэма» Лазар Маркович стал игроком белградского «Партизана».

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Как сообщает пресс-служба сербской команды, 25-летний нападающий на правах свободного агента подписал с клубом контракт сроком до 2022 года.

Напомним, что Маркович является воспитанником академии «Партизана». С января 2019 года правый вингер выступал за «Фулхэм», за которые провел всего одну встречу.