«Марсель» подписал капитана «Нанта» после закрытия трансферного окна Во Франции действует правило джокера.

Капитан «Нанта» Валантен Ронжье стал игроком «Марселя», сообщает официальный сайт провансальцев.

24-летний центральный полузащитник подписал контракт на пять лет уже после закрытия трансферного окна. Однако во Франции действует правило джокера, по которому каждый клуб имеет право на один дополнительный трансфер в сентябре-октябре.

Воспитанник «Нанта» выступал только за свою родную команду. В 135 матчах на его счету десять голов и 13 результативных передач.

После четырех туров «Марсель» набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В пятом туре 15 сентября команда сыграет в гостях с «Монако».