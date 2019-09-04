«Марсель» подписал капитана «Нанта» после закрытия трансферного окна

Капитан «Нанта» Валантен Ронжье стал игроком «Марселя», сообщает официальный сайт провансальцев.
24-летний центральный полузащитник подписал контракт на пять лет уже после закрытия трансферного окна. Однако во Франции действует правило джокера, по которому каждый клуб имеет право на один дополнительный трансфер в сентябре-октябре.
Воспитанник «Нанта» выступал только за свою родную команду. В 135 матчах на его счету десять голов и 13 результативных передач.
После четырех туров «Марсель» набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В пятом туре 15 сентября команда сыграет в гостях с «Монако».
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