Генрих Мхитарян – о переходе в «Рому»: Решил перейти в команду, тренер которой будет уверен во мне Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из «Арсенала» в «Рому».

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- Это очень хорошая возможность для меня, так как в «Арсенале» я не играл во многих матчах и решил перебраться в команду, тренер которой будет более уверен во мне, используя мои игровые качества. Поэтому я решил перейти в «Рому», - цитирует Мхитаряна «РИА Новости»

Напомним, что Мхитарян в минувший понедельник перешел из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды до конца текущего сезона.