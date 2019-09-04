Клеман Лангле – о возвращении Неймара: Наш клуб пережил беспокойный период Чемпион Испании пытался вернуть игрока этим летом.

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле прокомментировал последние события вокруг Неймара.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые хотели вернуть форварда, предложив за его переход 125 млн евро, а также двух футболистов. «ПСЖ», владеющий правами на игрока, ответил отказом. Клуб потребовал за нападающего 300 млн евро.

«Было много слухов. Можно сказать, что наш клуб пережил беспокойный период. Наконец-то все закончилось. Теперь мы можем спокойно работать», – приводит слова француза Mundo Deportivo.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего был продан в «ПСЖ» за 222 млн евро.