Экс-форвард «Рубина» Жонатас близок к переходу в московское «Динамо» - Советский спорт
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04 сентября 2019 22:55ФутболГичунцев Артур

Экс-форвард «Рубина» Жонатас близок к переходу в московское «Динамо»

Об этом сообщает Вetting Insider.

Бразильский нападающий Жонатас вернется в чемпионат России, где он выступал в составе «Рубина». Согласно источнику, бывший форвард казанского клуба станет игроком московского «Динамо», о чем объявят в ближайшее время.

Судя по соцсети игрока, он действительно прибыл в столицу России. Сегодня, 4 сентября, футболист выложил соответствующее фото.

Напомним, 30-летний Жонатас выступал за «Рубин» с 2016 по 2017 год, после чего был продан в «Ганновер» за 9 млн евро. Этим летом нападающий покинул немецкий клуб на правах свободного агента.

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