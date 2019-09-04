Наставник «Зенита»: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии Нападающий перебрался в РПЛ минувшим летом из «Барселоны». Сумма сделки составила 40 млн евро.

Бразильский тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о настрое Малкома, отметив, что форвард постарается проявить себя и вернуться в национальную команду.

«Малком амбициозный парень. Приехал в Россию, чтобы доказать: он может быть лидером команды, все время играть и, конечно, вернуться в сборную Бразилии…

В России пока нет проблемы, которая бы его удивила. Только в первые дни жаловался на пробки. Я ему сказал: «Питер – еще не Москва». Знаю, какое в Москве движение. Хотя Малком из Сан-Паулу, там тоже часто пробки. А здесь у него все в порядке, люди из клуба помогают освоиться. Посмотрим, как зима на него подействует», – приводит слова специалиста «Спорт день за днем».