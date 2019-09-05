Дзагоев рассчитывает вернуться в строй до матча с «Аланией» - Советский спорт
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05 сентября 2019 00:50ФутболГичунцев Артур

Дзагоев рассчитывает вернуться в строй до матча с «Аланией»

Российский футболист продолжает восстановление от травмы колена.

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от гостевого матча с «Аланией» в 1/16 финала Кубка России. При этом он заявил, что хочет вернуться в строй до начала встречи.

«Рад, что в Кубке нам выпала именно «Алания». Для меня такой жребий – повод лишний раз съездить домой. Хочу сыграть на родном стадионе, где раньше когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции.

Виктор Михайлович сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с «Аланией»? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет», – заявил полузащитник клубной пресс-службе.

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