Дзагоев рассчитывает вернуться в строй до матча с «Аланией» Российский футболист продолжает восстановление от травмы колена.

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Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от гостевого матча с «Аланией» в 1/16 финала Кубка России. При этом он заявил, что хочет вернуться в строй до начала встречи.

«Рад, что в Кубке нам выпала именно «Алания». Для меня такой жребий – повод лишний раз съездить домой. Хочу сыграть на родном стадионе, где раньше когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции.

Виктор Михайлович сказал, что я пообещал ему быть готовым к игре с «Аланией»? Вообще-то я планирую вернуться даже раньше, а там посмотрим, как оно будет», – заявил полузащитник клубной пресс-службе.