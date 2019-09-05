Глушаков сообщил, что Карпин обсуждал с ним трансфер в «Ростов» Этим летом российский полузащитник перебрался в «Ахмат».

Загрузка...

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, работавший с Валерием Карпиным в столичном клубе, сообщил о переговорах с «Ростовом» по трансферу минувшим летом.

«На ранних этапах, когда еще не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе»? У нас с ним просто нормальные отношения: прикалываемся постоянно, это и на видео из Катара можно найти. Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов»? Обсудили вопрос.

Они размышляли, оставить ли одного футболиста. Ну хочешь – напиши: «Еременко». В этом ничего такого. У нас с Ромой нормальные отношения. Еще в «Спартаке» не понимали, зачем вокруг нас создают конфликт. Еременко в итоге остался в «Ростове». И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована. Поэтому меня удивлял весь этот шум вокруг «Ростова», – цитирует Глушакова «Чемпионат».