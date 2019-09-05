«Ювентус» может вернуться к трансферу Ракитича в январе Хорват мог перебраться в Турин в последний день трансферного окна.

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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сохраняет шансы перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport.

31-летний хорват мог сменить испанский чемпионат на итальянский перед закрытием летнего трансферного окна. Однако клубы не смогли договориться об условиях трансфера. «Барселона» не захотела получить немца Эмре Джана, а включать в сделку Федерико Бернардески отказался уже «Ювентус». Теперь чемпионы Италии намерены вернуться к этому варианту зимой.

Напомним, Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года. Его контракт действует еще два сезона.

В двух последних матчах перед международной паузой Ракитич оставался в запасе.