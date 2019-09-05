Агент: По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу - Советский спорт
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05 сентября 2019 09:58ФутболЛипкин Антон

Агент: По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу

Кварацхелия перешел летом в «Рубин».

Агент Мамука Джугели объяснил, почему полузащитник Хвича Кварацхелия не остался в «Локомотиве».

«Локомотив» хотел на него еще посмотреть, – сказал Джугели в интервью «БИЗНЕС Online». – Я не хотел ждать еще год. Моя профессия не позволяет такое отношения к игроку.

Сели с семьей Хвичи, я услышал, что их не устраивает. Больше ничего не было. По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу».

Напомним, 18-летний грузинский полузащитник провел в «Локомотиве» весеннюю часть прошлого сезона на правах аренды, а с нового сезона выступает за «Рубин».

В семи матчах он забил один гол – в первом туре в ворота «Локомотива» (1:1).

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