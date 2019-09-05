Агент: Кварацхелия не перешел в «Лестер», чтобы не подвести Семина За защитника «Локомотива» в Англии предлагали десять миллионов евро.

Агент Мамука Джугели рассказал о том, почему защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия в 2018 году отказался от перехода в «Лестер».

– Точно говорю, он сам отказался, – сказал Джугели в интервью «БИЗНЕС Online». – Сказал: «Еще на шесть месяцев останусь, не подведу (Юрия) Семина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом».

– Сколько предлагали?

– Десятку (млн евро), прислали официальную бумагу.

Напомним, 27-летний грузин выступает за «Локомотив» с 2017 года. В сезоне-2017/2018 вместе с клубом он стал чемпионом России. Его контракт с красно-зелеными рассчитан еще на два года.