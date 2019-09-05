Дюпин во втором месяце подряд признан лучшим игроком «Рубина» В пяти матчах голкипер пропустил семь голов.

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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в августе по итогам голосования болельщиков на официальном сайте клуба.

Болельщики признали Юрия Дюпина лучшим игроком нашей команды в августе! 👏🏻



Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО «Казаньоргсинтез». pic.twitter.com/2l9JBm4VAX — «Рубин» Казань (@fcrk) September 5, 2019

31-летний вратарь провел без замен все пять матчей команды в месяце и пропустил семь голов.

Напомним, «Рубин» проиграл с минимальным счетом ЦСКА и «Краснодару», после чего победил «Арсенал» (1:0), а завершил месяц двумя поражениями от «Ростова» (1:2) и «Сочи» (0:3).

Отметим, что в июле болельщики также признали Дюпина лучшим игроком команды.

После восьми туров «Рубин» набрал десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В девятом туре команда сыграет в гостях с «Оренбургом».