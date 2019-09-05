Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки - Советский спорт
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05 сентября 2019 13:07ФутболЛипкин Антон

Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки

Аргентинец проработал в команде меньше года.

Главный тренер сборной Коста-Рики Густаво Матосас заявил, что покидает свой пост.

«Я осознал, что в сборной чувствую себя непродуктивно, – приводит ESPN слова 52-летнего аргентинца. – Я убиваю время просмотром видео, но это не то, чем бы я хотел заниматься.

Трудно, когда ты не тренируешь игроков каждый день. Я получаю игроков только на неделю каждые два месяца, и это убивает меня. Я не предполагал, что это будет так трудно. Думал, что смогу как-то справиться с этим.

Не знал, что быть тренером сборной – это так скучно. Но я не сожалею и не ухожу разочарованным, потому что отдал все возможное. Больше не буду работать со сборными. Это не для меня».

Отметим, что Матосас возглавил сборную Коста-Рики в октябре прошлого года. В восьми матчах под его руководством команда одержала три победы и потерпела пять поражений.

На Кубке КОНКАКАФ в июне этого года Коста-Рика проиграла Мексике в четвертьфинале.

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