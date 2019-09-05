Денис Глушаков: После поражения от «Вильярреала» Кононов ругался матом, кричал. Он не мямля Встреча состоялась в рамках Лиги Европы и завершилась победой испанцев (2:0).

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков высказался в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Кононов – нормальный тренер, у него свое видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов.

В «Спартаке» многие не выдерживают этого темпа. Вот почему мы первый тайм играли, а потом сдувались? Слишком энергозатратная тактика. Ну, это мне так кажется. Все зависит от того, кого клуб возьмет, как укрепится сможет.

Повышал ли он на нас голос? Конечно. Когда «Вильярреалу» проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный. Он не мямля, он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нем выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков», – цитирует Глушакова «Чемпионат».

Кононов возглавил «Спартак» осенью 2018 года. В минувшем сезоне команда заняла 5-е место в таблице РПЛ.