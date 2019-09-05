«Ювентус» предлагал за Неймара 100 млн евро, а также Дибалу - Советский спорт
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05 сентября 2019 16:23ФутболГичунцев Артур

«Ювентус» предлагал за Неймара 100 млн евро, а также Дибалу

Об этом сообщает Сalciomercato.

Минувшим летом «Ювентус» пытался приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара, который заявил о желании покинуть клуб и вернуться в «Барселону».

Согласно источнику, чемпион Италии вышел на связь с французами и предложил за бразильца 100 млн евро, а также услуги аргентинского форварда Пауло Дибалы.

«ПСЖ» ответил отказом, поскольку хотел продать игрока за 300 млн евро, о чем сообщил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что Дибала хотел покинуть «Юве». Им интересовались «МЮ» и «Тоттенхэм», но в конечном итоге футболист остался в туринском клубе.

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