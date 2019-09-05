Фернандеш и Кабелла вошли в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Новичок «Краснодара» Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за «Локомотив», вошел в заявку «быков» на групповой этап Лиги Европы.

Также в списке оказался травмированный хавбек Реми Кабелла, который вернется в строй не раньше 2020 года. При этом в заявку не попал шведский футболист Виктор Классон, который также находится в лазарете, а его возвращение может состояться в начале следующего года.

Полный список игроков выглядит так:

Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов;

защитники: Йон-Гудни Фьоулусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров;

полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ульссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш;

нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.

Напомним, «Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы сыграет против «Базеля», «Хетафе» и «Трабзонспора».