Эндрю Робертсон: В матче против России мы выложимся на 200 процентов Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон заявил, что сборная Шотландии в матче против России хочет показать, что умеет играть в футбол.

- Кларк вернул в нас всех веру в себя. Завтра мы выложимся на 200 процентов. Нам нужна эта победа. Нужно показать, что Шотландия умеет играть в футбол. Надеюсь, вы все завтра это увидите. В матче против очень сильного соперника - сборной России», - передает слова Робертсона Sport24.ru.

Добавим, что встреча Шотландия — Россия в рамках квалификационного турнира к Евро-2020 состоится 6 сентября в Глазго и начнется в 21:45 по московскому времени.