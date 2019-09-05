Эндрю Робертсон: В матче против России мы выложимся на 200 процентов

- Кларк вернул в нас всех веру в себя. Завтра мы выложимся на 200 процентов. Нам нужна эта победа. Нужно показать, что Шотландия умеет играть в футбол. Надеюсь, вы все завтра это увидите. В матче против очень сильного соперника - сборной России», - передает слова Робертсона Sport24.ru.
Добавим, что встреча Шотландия — Россия в рамках квалификационного турнира к Евро-2020 состоится 6 сентября в Глазго и начнется в 21:45 по московскому времени.
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