Тренер Шотландии: Не считаю, что игре с Россией нужно уделять ключевое внимание в турнирном плане Встреча пройдет 6 сентября и состоится в Глазго. Начало поединка – 21.45 мск.

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Наставник сборной Шотландии Стив Кларк высказался перед матчем с командой России в рамках квалификации Евро-2020.

«Не считаю, что нужно уделять ключевое внимание игре с Россией в турнирном плане. У нас еще три матча. Но. Мы должны победить Россию для нашей нации, для страны! Мы хотим стать большими мальчиками. И этого можно достичь, когда побеждаешь топ-команды, вроде России.

Она показала себя на чемпионате мира. Нам нужно вернуть фанатов на трибуны. Мы давно их не радовали, не выходили в финальные серии. И первый шаг – победить Россию. Игра с Россией – наиболее простая? Нет. Мы надеемся выигрывать каждый матч», – цитирует специалиста «Чемпионат».