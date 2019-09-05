Эндрю Робертсон: Большое спасибо Слуцкому за время в «Халле» Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, что с теплотой вспоминает российского тренера Леонида Слуцкого, под руководством которого он выступал за «Халл Сити».

- Большое ему спасибо за время в «Халле». Все ребята говорили и говорят, что Слуцкий — хороший человек. Но, думаю, все же в моем развитии он не сыграл особой роли… Были тренеры поважнее для меня. Но, повторюсь, я вспоминаю Слуцкого с теплотой, — передает слова Робертсона Sport24.ru.

Напомним, что встреча Шотландия — Россия, которая пройдет в рамках квалификационного турнира к Евро-2020, состоится 6 сентября в Глазго и начнется в 21:45 по московскому времени.