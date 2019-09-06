Ракитич согласился перейти в «Ювентус» в зимнее трансферное окно

Как сообщает AS, итальянский клуб уже достиг предварительной договоренности с Ракитичем.
Как отмечает испанское издание, руководство туринского клуба планирует покупку 31-летнего хорвата на средства, вырученные от продажи полузащитника Эмре Джана и нападающих Марио Манджукича и Федерико Бернардески.
Напомним, что «Ювентус» пытался подписать хорватского полузащитника в последнее трансферное окно, но «Барселона» ответила на все предложения туринского клуба отказом, рассчитывая использовать Ракитича в сделке по покупке Неймара у «ПСЖ».
Добавим, что Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2014 года за 18 миллионов евро. С тех пор хорватский полузащитник 269 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 34 забитых мяча и 37 голевых передач.
Действующий контракт хавбека с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.
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