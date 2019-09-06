РФС: В конце сентября рассмотрим заявление «Краснодара» по расторжению контракта с Мамаевым Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов заявил, что «Краснодар» не отзывал заявление о досрочном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал, – приводит Sport24.ru слова Березова. – Если решение по УДО вступит в силу через десять дней, то в конце сентября рассмотрим заявление».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.

Ранее «Краснодар» подал заявление о досрочном расторжении контракта с Мамаевым, который выступал за клуб с 2013 года. Его контракт действует до конца нынешнего года.