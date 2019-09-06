Рохо зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Эвертон» - Советский спорт
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06 сентября 2019 14:34Футбол

Рохо зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Эвертон»

Центральный защитник сборной Аргентины Маркос Рохо зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Эвертон».

По информации Goal.com, 29-летний защитник, проигравший конкуренцию Виктору Линделефу и Харри Магуайру, зимой будет искать новую команду, чтобы не потерять место в составе национальной команды.

- Я разговаривал со Скалони (Лионель, главный тренер сборной Аргентины), он сказал мне, что он счастлив, что в предсезонном периоде я провел много игр за клуб, что выглядел хорошо, именно поэтому он позвонил мне.

Я уверен, что, чтобы играть за национальную команду, вы обязаны выступать за свой клуб, должны всегда быть на поле, а когда вас вызывали в сборную, показать за что.

Трудно уходить, когда ты находишься в таком большом клубе. У меня была возможность поехать в «Эвертон», но из-за решения клуба или менеджера это оказалось невозможно. Теперь я должен бороться, и если ничего не получится, то в декабре я постараюсь уйти.

Я хочу быть частью сборной Аргентины, хочу использовать все возможности, чтобы играть за национальную команду, - приводит издание слова защитника.

В летнее трансферное окно в переходе Рохо был заинтересован «Эвертон», однако клубы не смогли договориться об условиях сделки.

Напомним, что сразу после подписания Харри Магуайра главный тренер «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что Рохо может покинуть команду.

Добавим, что Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в августе 2014 года. С тех пор защитник провел 113 матчей за английский клуб и записал на свой счет два забитых мяча, четыре голевые передачи, а также заработал 27 желтых карточек.

Отметим, что с января 2011 года по июль 2012 защитник выступал в составе московского «Спартака», за который провел 17 матчей, записав на свой счет один забитый мяч одну результативную передачу и получив девять желтых карточек.

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