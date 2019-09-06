«Атлетико» прописал 32 миллиона евро отступных в контракте 16-летнего вратаря - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 сентября 2019 14:54Футбол

«Атлетико» прописал 32 миллиона евро отступных в контракте 16-летнего вратаря

Один из самых перспективных голкиперов академии «Атлетико» Алехандро Итурбе подписал с мадридским клубом профессиональный контракт, после того как в начале сентября ему исполнилось 16 лет.

Как сообщает Marca, соглашение с голкипером рассчитано до лета 2024 года и включает в себя отступные в размере 36 миллионов евро.

По информации сразу несколько больших клубов английской премьер-лиги и испанской примеры ждали, когда игроку исполнится 16, чтобы подписать с ним полноценный контракт, однако руководству «Атлетико» удалось убедить вратаря остаться в команде.

Отметим, что Итурбе принимает участие в тренировках основного состава «Атлетико» с 14 лет.

Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев сыграет с Димитровым в полуфинале US Open Серена Уильямс и Андрееску вышли в финал US Open Марат Сафин: Медведев может выиграть US Open
Почему молчит профсоюз игроков НХЛ? Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в среду в интервью Матч ТВ вновь подтвердил, что мечтает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине и выиграть золото. 04.09.2019 18:00 Хоккей Славин Виталий
Главное, чтобы шотландцы не напились. Представляем соперника сборной России Представляем ближайшего соперника россиян, которого наша сборная - даже с учетом советских времен - побеждала только в товарищеских матчах. 06.09.2019 10:07 Футбол Зибрак Артем
Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева В воскресенье стартовал 12-й сезон КХЛ. Команды провели по 1-2 матча. Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы КХЛ. 05.09.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Чернышенко – об арендах в КХЛ: Если бардак нельзя победить, его надо возглавить В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ Лаури Марьямяки: «Ак Барс» показал, насколько у них сильная команда в настоящий момент
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона  мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав
От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:26 ММА Ващенко Сергей
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил
Новости
15:26 Футбол Андрей Канчельскис: Думаю, игра с Шотландией будет интересной и не скатится в бей-беги
15:12 Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
15:08 Олимпиада Александр Лукашенко: Можем провести Олимпиаду с Россией и Украиной
15:03 Хоккей Дмитрий Чернышенко – об арендах в КХЛ: Если бардак нельзя победить, его надо возглавить
15:02 Футбол Артем Дзюба - болельщикам: Друзья, нам нужна ваша поддержка
14:57 Баскетбол Андрей Кириленко: Сборная могла выступить лучше, хотя задача-минимум была выполнена
14:54 Футбол «Атлетико» прописал 32 миллиона евро отступных в контракте 16-летнего вратаря
14:53 Футбол Миранчук выбыл на три недели
14:46 Формула-1 Ферстаппен, Гасли и Норрис будут стартовать с конца решетки на Гран-при Италии
14:39 ММА Петербургская художница написала портрет Нурмагомедова грудью (фото)
14:34 Футбол Рохо зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Эвертон»
14:34 Формула-1 Леклер выиграл первую практику Гран-при Италии, Квят – шестой
14:21 Баскетбол Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения
14:17 Теннис Медведев сыграет с Димитровым в полуфинале US Open
14:08 Баскетбол Сергей Базаревич: У Польши нашлись опытные игроки, которые реализовали свои броски
14:06 Футбол Оливье Жиру: Переход в клуб MLS? Для моей семьи это будет интересно
14:04 Футбол Дмитрий Булыкин: Если Кокорин и Мамаев найдут команды, где им буду доверять, то вернуться в футбол
14:00 Футбол Алана Мамаева: Это лучший подарок для меня на день рождения
13:56 Футбол Роман Павлюченко: Для победы над Шотландией не надо много и быстро бегать
13:51 ММА Ислам Махачев: С Макгрегором нам лучше не пересекаться
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика