«Атлетико» прописал 32 миллиона евро отступных в контракте 16-летнего вратаря

Как сообщает Marca, соглашение с голкипером рассчитано до лета 2024 года и включает в себя отступные в размере 36 миллионов евро.
По информации сразу несколько больших клубов английской премьер-лиги и испанской примеры ждали, когда игроку исполнится 16, чтобы подписать с ним полноценный контракт, однако руководству «Атлетико» удалось убедить вратаря остаться в команде.
Отметим, что Итурбе принимает участие в тренировках основного состава «Атлетико» с 14 лет.
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