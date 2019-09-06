«Атлетико» прописал 32 миллиона евро отступных в контракте 16-летнего вратаря Один из самых перспективных голкиперов академии «Атлетико» Алехандро Итурбе подписал с мадридским клубом профессиональный контракт, после того как в начале сентября ему исполнилось 16 лет.

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Как сообщает Marca, соглашение с голкипером рассчитано до лета 2024 года и включает в себя отступные в размере 36 миллионов евро.

По информации сразу несколько больших клубов английской премьер-лиги и испанской примеры ждали, когда игроку исполнится 16, чтобы подписать с ним полноценный контракт, однако руководству «Атлетико» удалось убедить вратаря остаться в команде.

Отметим, что Итурбе принимает участие в тренировках основного состава «Атлетико» с 14 лет.