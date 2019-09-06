Андрей Ярмоленко: Англичане спрашивают о Зеленском, Усике и Ломаченко Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не смог выбрать между Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.

По его мнению, это лучшие тренеры мира.

– Назовите троих самых сильных игроков, против которых вы играли?

– Месси, Роналду и Златан.

– Кто выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне?

– «Манчестер Сити».

– Что англичане чаще всего спрашивают об Украине?

– Спрашивают о новом президенте. Интересуются, как ситуация в Киеве и Донецке. Также часто спрашивают о наших боксерах – Усике и Ломаченко.

– Клопп или Гвардиола?

– Тяжело сделать выбор. Я много спрашивал в Дортмунде о Клоппе, о том, как он работает. Там все в восторге от него. Спрашивал у футболистов, кто работал с Гвардиолой, также все в восторге. Ни разу не слышал ничего плохого. Для меня это сложный выбор. Это два лучших тренера в мире, – приводит слова Ярмоленко Sport.ua.