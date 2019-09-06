Польская молодежка обыграла Латвию на выезде

Единственный мяч на 27-й минуте забил Патрик Климала.
Обе команды выступают в группе 5, где играет сборная России. Сегодня подопечные Михаила Галактионова встретятся дома с Сербией.
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