Сергей Кирьяков: У сборной Шотландии один-два игрока приличных Известный тренер Сергей Кирьяков объяснил, почему сборная СНГ проиграла Шотландии на чемпионате Европы-1992 (0:3), и подчеркнул, что в сегодняшнем матче Шотландия – Россия хозяева будут предельно мотивированы.

– Играл против них на ЧЕ-92. Тогда сборная Шотландии была гораздо сильнее, чем сейчас, половина народа играла в «Глазго Рейнджерс» (очень сильный клуб был в те времена), половина – в английской премьер-лиге, причем в топ-клубах. Проиграли, хотя состав у нас был очень сильный. Они тогда на уровне сборной Англии были. Но два матча уже проиграли и вышли против нас расслабленные, играли в свое удовольствие. Не то что мы: зажатые – нам нужна была победа.

Сейчас мы сильнее, у них только один-два игрока приличных – уровня английской премьер-лиги, тот же Робертсон из «Ливерпуля». Но тут вопрос мотивации. У них она будет запредельная, будут землю грызть – в этом их шанс. Выйдут как на последний бой. А они это делать умеют, у них это в крови. Поэтому будет тяжело. Если кто-то из наших выйдет, думая, что победим на классе – будут проблемы, – приводят слова Кирьякова «Аргументы недели».

Матч квалификации Евро-2020 Шотландия – Россия начнется в 21.45 по московскому времени.