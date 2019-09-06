Шотландия – Россия. Хозяева открыли счет

В матче пятого тура отборочного турнира Евро-2020 Шотландия – Россия открыт счет.
Его автором на 11-й минуте стал полузащитник Джон Макгинн.
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