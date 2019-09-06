Шотландия – Россия. Хозяева открыли счет - Советский спорт
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06 сентября 2019 21:58ФутболКоноплев Александр

Шотландия – Россия. Хозяева открыли счет

Шотландия – Россия – 1:0.

В матче пятого тура отборочного турнира Евро-2020 Шотландия – Россия открыт счет.

Его автором на 11-й минуте стал полузащитник Джон Макгинн.

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