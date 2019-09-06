Дзюба догнал Павлюченко по голам за сборную Гол Артема Дзюбы в ворота сборной Шотландии стал для форварда «Зенита» 21-м в составе национальной команды.

По этому показателю Дзюба догнал Романа Павлюченко, однако экс-игроку «Тоттенхэма» потребовалось для этого на 14 игр больше.

Больше в составе сборной России забивали только Александр Кержаков (30) и Владимир Бесчастных (26).