Дзюба догнал Павлюченко по голам за сборную - Советский спорт
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06 сентября 2019 22:32ФутболКоноплев Александр

Дзюба догнал Павлюченко по голам за сборную

Гол Артема Дзюбы в ворота сборной Шотландии стал для форварда «Зенита» 21-м в составе национальной команды.

По этому показателю Дзюба догнал Романа Павлюченко, однако экс-игроку «Тоттенхэма» потребовалось для этого на 14 игр больше.

Больше в составе сборной России забивали только Александр Кержаков (30) и Владимир Бесчастных (26).

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