Дзюба догнал Павлюченко по голам за сборную

По этому показателю Дзюба догнал Романа Павлюченко, однако экс-игроку «Тоттенхэма» потребовалось для этого на 14 игр больше.
Больше в составе сборной России забивали только Александр Кержаков (30) и Владимир Бесчастных (26).
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