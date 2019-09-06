Сборная России одержала волевую победу над Шотландией - Советский спорт
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06 сентября 2019 23:36ФутболКоноплев Александр

Сборная России одержала волевую победу над Шотландией

В матче пятого тура квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Шотландии в Глазго проиграла России – 1:2.

Хозяева забили первыми – на 11-й минуте отличился Джон Макгинн.

На 40-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, а на 59-й Юрий Жирков установил окончательный результат.

Сборная России занимает второе место с 12 очками, отставая от Бельгии на три балла. В следующем туре россияне сыграют в Калининграде с Казахстаном (9 сентября).

Чемпионат Европы-2020
Отборочный турнир
Группа I
Пятый тур

Шотландия – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: Макгинн, 11 (1:0); Дзюба, 40 (1:1); Жирков, 59 (1:2).

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Малгрю, Купер, МакТоминай (Филиппс, 79), Форрест (Маклин, 62), МакГинн (Кристи, 62), МакБарни, Макгрегор, Фрейзер

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Ионов (Ерохин, 80), Дзюба.

Предупреждения: Купер, 46; Маклин, 70 – Зобнин, 55; Баринов, 71; Ахметов, 90.

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