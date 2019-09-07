Игорь Никитин: «Нефтехимик» играл очень хорошо, пришлось поработать сверхурочно - Советский спорт
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07 сентября 2019 08:52ФутболЛипкин Антон

Игорь Никитин: «Нефтехимик» играл очень хорошо, пришлось поработать сверхурочно

ЦСКА в овертайме победил «Нефтехимик».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

– «Нефтехимик» играл очень хорошо. Пришлось поработать, так скажем сверхурочно, – приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА. – Тоже работаем, понимаем свои проблемы. То, что выиграли – неплохо, но понимаем, что такой игры будет недостаточно в дальнейшем, но мы ее исправим.

– В составе не было Класа Дальбека и Сергея Андронова. Это плановая ротация?
– Там есть и повреждения. Второй момент, сейчас у нас будет непростой выезд и нам нужно задействовать всех защитников. Никакой подоплеки тут нет.

Напомним, победную шайбу в овертайме забросил Сергей Калинин. В трех домашних матчах на старте сезона действующие обладатели Кубка Гагарина набрали четыре очка из шести возможных.

В следующем матче 9 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Северсталью».

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