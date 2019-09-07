Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк: Должны были помнить, что русские всегда опасны Шотландия проиграла России в квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил игру команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Россией (1:2) на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

«Я думал, что мы начали игру очень хорошо, а затем, казалось, замерли, – приводит слова Кларка официальный сайт РФС. – Как будто не могли поверить, что были впереди. Мы дали России импульс.

Мы включились на старте, но при счете 1:2 импульс игры снова качнулся. Русские всегда были опасны, и мы должны были помнить об этом».

Напомним, Шотландия открыла счет на десятой минуте после гола полузащитника Джона Макгинна. До перерыва форвард Артем Дзюба сравнял счет, а еще один мяч защитник Стивен О’Доннелл забил в свои ворота.

Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде, а Шотландия примет Бельгию.