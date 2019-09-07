Элитный арбитр восстановился после травмы - Советский спорт
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07 сентября 2019 22:27ФутболКоноплев Александр

Элитный арбитр восстановился после травмы

Рефери тоже получают травмы.

Известный футбольный судья Бьорн Кейперс назначен на матч следующего тура чемпионата Голландии.

Арбитр пропустил четыре месяца из-за травмы ягодичной мышцы.

46-летний рефери – один из немногих, кто судил финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Также он работал на двух чемпионатах мира.

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