Элитный арбитр восстановился после травмы Рефери тоже получают травмы.

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Известный футбольный судья Бьорн Кейперс назначен на матч следующего тура чемпионата Голландии.

Арбитр пропустил четыре месяца из-за травмы ягодичной мышцы.

46-летний рефери – один из немногих, кто судил финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Также он работал на двух чемпионатах мира.