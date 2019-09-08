Президент Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира Президент Эквадора Ленин Морено предложил главам Колумбии и Перу совместный чемпионат мира.

«Вчера я предложил президентам Ивану Дуке (Колумбия) и Мартину Вискарре (Перу) организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году», - написал Морено в своем Twitter.

Добавим, что чемпионат мира 2020 года пройдет в Катаре, а 2026-м мировое первенство примут США, Канада и Мексика.