«Зенит» обыграл «Сочи» в контрольном матче В прошлом сезоне команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионата России, а подопечные Александра Точилина завоевали путевку в высший дивизион.

Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Сочи» в контрольном матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили Алексей Сутормин (3-я минута) и Максим Бачинский (22). У гостей это сделал Никита Бурмистров (37).

13 сентября питерский клуб сыграет с тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ, а «Сочи» предстоит игра с московским «Локомотивом».