«Зенит» обыграл «Сочи» в контрольном матче

Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Сочи» в контрольном матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей по голу забили Алексей Сутормин (3-я минута) и Максим Бачинский (22). У гостей это сделал Никита Бурмистров (37).
13 сентября питерский клуб сыграет с тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ, а «Сочи» предстоит игра с московским «Локомотивом».
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