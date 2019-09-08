«Арсенал» намерен продлить контракт с Ляказеттом

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» доволен выступлением Александра Ляказетта. По информации источника, англичане хотят продлить трудовое соглашение с игроком.
Отмечается, что в ближайшее время «пушкари» предложат французу поставить подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до 2023 года. При этом «канониры» поднимут зарплату футболисту до 12,5 млн евро без учета бонусов.
Ляказетт выступает за «Арсенал» с 2017 года. На данный момент в его активе 91 матч, 38 голов и 18 голевых передач.
Добавим, что текущий контракт 28-летнего игрока в силе до лета 2020 года.
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