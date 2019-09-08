«Динамо» сыграло вничью с РФШ В товарищеском матче московское «Динамо» не смогло победить латвийскую РФШ – 1:1.

Загрузка... У бело-голубых отличился Клинтон Нжи (41-я минута), а у латвийцев – Седрик Куадио (75). «Динамо» сыграло в следующем составе: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Рыков, Ордец, Плиев (Калинин, 46), Юсупов, Хильемарк, Жоаозиньо (Рауш, 46), Н’Жи (Кардозу, 46), Филипп (Игбун, 46), Панченко.