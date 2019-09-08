Михал Билек: У сборной России на каждой позиции отличные футболисты Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал сборную России фаворитом группы I отборочного турнира Евро-2020.

Загрузка...

Матч Россия – Казахстан пройдет 9 сентября в Калининграде.

– У России очень хорошие футболисты, это фаворит группы вместе с Бельгией, на каждой позиции отличные футболисты, даже на скамейке, сравнение в классе не в нашу пользу. Мы видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч, как они быстро разыгрывают его в середине, поэтому мы не будем нарываться. Нам нужно сыграть аккуратно в обороне, но это не значит, что мы будем все время отсиживаться сзади, после отбора мяча будем пытаться быстрее доставить его вперед и реализовать там моменты, – приводит слова Билека ТАСС.