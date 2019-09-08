Испания и Италия одержали победы в квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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08 сентября 2019 23:39ФутболКоноплев Александр

Испания и Италия одержали победы в квалификации Евро-2020

Завершились четыре матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

В группе F cборная Испании дома победила сборную Фарерских островов – 4:0. По два мяча на счету форварда «Валенсии» Родриго и нападающего дортмундской «Боруссии» Пако Алькасера.

В параллельном матче Швеция сыграет вничью с Норвегией – 1:1. Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон провел на поле 90 минут.

В группе J Сборная Италии на выезде обыграла финнов – 2:1, а Греция потеряла очки в матче с Лихтенштейном – 1:1.

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